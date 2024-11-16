McDonald's на Вокзальній площі готовий до відкриття

McDonald's, який розташований на Вокзальній площі у Києві, готовий до відкриття.

Про це пише “Інформатор”.

Можна побачити, що всередині закладу вже метушиться персонал, ззовні облаштована вулична тераса зі столиками, але вхід поки що перекритий стрічкою.

Коли саме відкриється оновлений McDonald's на Вокзальній площі наразі не відомо.

Нагадаємо, що McDonald's біля вокзалу закрили на ремонт ще 1 червня 2024 року. З того часу будівельники вже встигли знести старий ресторан та звести новий.

Серед оновлень, які плануються — там буде пасажирський ліфт для переміщення між першим і другим поверхами. Вікно McExpress, яке раніше було розташоване з торцевого боку, тепер буде на центральній частині фасаду, поблизу входу. Заклад буде оточений невисоким парканчиком та матиме літню терасу для відвідувачів.

Фото: “Інформатор”