Кияни просять захистити мозаїку Алли Горської на фасаді ресторану “Вітряк” — петиція

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Наталія Габрух
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На сайті Київради створили петицію, в якій закликають захистити мозаїчне панно Алли Горської на фасаді ресторану “Вітряк”, а також зберегти саму будівлю закладу.

Автор звернення просить столичну владу укласти відповідні договори із власником ресторану, розмістити на фасаді таблички з інформацією про правовий статус мозаїки та будівлі.

Крім цього, мозаїку закликають відреставрувати, вкрити бронебійним склом і внести її до мап визначних і культурних об'єктів міста Києва та України. Також серед запропонованих заходів — встановити відеоспостереження.

“Мозаїка Алли Горської є останнім вцілілим мозаїчним твором художниці, оскільки інші знищені тоталітарним режимом та російськими загарбниками. Будівля ресторану “Вітряк” має унікальну історію і є важливим і невід'ємним об'єктом історії столиці другої половини ХХ століття”, — зазначає автор петиції.

Ресторан “Вітряк” на Теремках відкрили у 1967 році. Він знаходиться на проспекті Академіка Глушкова, 11. За останні десять років ресторан принаймні тричі змінював власників.

Фото: wikipedia.org

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Опубліковано: 17 листопада 2024
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