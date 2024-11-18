Кияни просять заборонити прокат електросамокатів — петиція

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Наталія Габрух
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Кияни створили петицію, що закликає заборонити прокат електросамокатів у місті.

За словами автора петиції, прокатні самокати часто потрапляють у ДТП, а їх користувачі ігнорують правила дорожнього руху.

“Враховуючи велику кількість ДТП за участі прокатних електросамокатів, ігнорування користувачами зазначеними електросамокатами правил дорожнього руху та безпеки пропоную заборонити надання послуг з прокату електросамокатів в м. Києві”, — зазначив автор петиції.

Наразі звернення до Київради підписали понад 1000 киян. Для розгляду петиції депутатами необхідно зібрати 6000 голосів.

Фото: УНІАН, Ратинський В'ячеслав

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Опубліковано: 18 листопада 2024
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