Кияни просять заборонити прокат електросамокатів — петиція
Кияни створили петицію, що закликає заборонити прокат електросамокатів у місті.
За словами автора петиції, прокатні самокати часто потрапляють у ДТП, а їх користувачі ігнорують правила дорожнього руху.
“Враховуючи велику кількість ДТП за участі прокатних електросамокатів, ігнорування користувачами зазначеними електросамокатами правил дорожнього руху та безпеки пропоную заборонити надання послуг з прокату електросамокатів в м. Києві”, — зазначив автор петиції.
Наразі звернення до Київради підписали понад 1000 киян. Для розгляду петиції депутатами необхідно зібрати 6000 голосів.
Фото: УНІАН, Ратинський В'ячеслав
Опубліковано: 18 листопада 2024