Активісти пропонують облаштувати 95 нових наземних переходів у Києві: для цього створили карту

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Наталія Габрух
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Громадські організації U-Cycle, “Доступно.UA”, “Рада з урбаністики Києва”, “Пасажири Києва” та Urban Crew напрацювали перелік з 95 наземних пішохідних переходів, що дублюватимуть підземні та надземні та нанесли їх на карту.

Про це йдеться у дописі ГО “Пасажири Києва”.

На початку 2022 року вже був затверджений перелік з 49 таких переходів, але наразі реалізовано лише 6. Ще 2 переходи облаштують до кінця року і ще мінімум 4 — у 2025 році.

“При цьому постійно виникають нові переходи, які варто облаштувати — наприклад, просп. Лобановського — вул. Головка або біля ст. м. “Іподром”, — зазначають активісти.

Перелік переходів можна переглянути на карті за посиланням.

За словами активістів, низку з них можна створити в межах поточних ремонтів світлофорних об'єктів.

На карті також можна побачити переходи, які реалізували у 2024, 2023 та 2022 роках і раніше. Крім того, можна переглянути обʼєкти, які наразі облаштовують та ті, які не погоджує поліція.

“З часом кількість людей з інвалідністю тільки зростає, тому облаштування наземних переходів стає все більш нагальним і потребує збільшення обсягів фінансування для проведення робіт з їх облаштування”, — додають активісти.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 19 листопада 2024
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