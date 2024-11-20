У Львові створять шість перехоплювальних паркінгів: що відомо

У Львові створять шість перехоплювальних паркінгів.

Міська рада підтримала програму створення перехоплювальних паркінгів для зменшення навантаження на транспортну мережу міста, пише “Твоє Місто”.

Нові хаби будуть облаштовані на в'їздах до Львова та дозволять водіям залишати свої авто й пересідати на громадський транспорт, повідомив голова комісії транспорту Ігор Зінкевич.

Де з'являться паркінги

Вул. Б. Хмельницького (біля №291) — площа 9500 кв. м, 380 паркомісць.

Перехрестя вул. Городоцька — вул. Збиральна — площа 8500 кв. м, 340 паркомісць.

Вул. Стрийська (біля іподрому) — площа 31600 кв. м, 1264 паркомісця.

Вул. Зелена (біля №407) — площа 5400 кв. м, 216 паркомісць.

Вул. Личаківська (біля №281) — площа 5000 кв. м, 200 паркомісць.

Перехрестя вул. Т. Шевченка — вул. І. Величковського — площа 21000 кв. м, 840 паркомісць.

На локаціях облаштують супутню інфраструктуру: зупинки громадського транспорту, магазини та вбиральні. Щоб забезпечити ефективну роботу паркінгів, передбачено створення виділених смуг для громадського транспорту та скорочення інтервалів між його маршрутами.

Ігор Зінкевич також зазначив, що для реалізації програми управління архітектури має підготувати документацію для узаконення земельних ділянок. Депутати розглянуть програму на найближчій сесії.

Фото ілюстративне: “Твоє Місто”