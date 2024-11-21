У метро Києва збільшують кількість поїздів після повітряної тривоги

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Ірина Маймур
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У метро Києва збільшують кількість поїздів, щоб зменшити навантаження на станції після завершення повітряних тривог.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За словами мера, під час масованого ракетного обстрілу 17 листопада у столичному метро перебувало понад 32 тисячі громадян, які використовували станції як укриття.

"Ми збільшили кількість потягів, щоб оперативніше розвести людей після тривог. Це великий виклик, адже деякі станції працюють у транзитному режимі, щоб максимально швидко розвантажити пасажиропотік", – зазначив Кличко.

Столична влада продовжує працювати над підвищенням ефективності роботи метрополітену в умовах воєнного часу.

Фото: Суспільне

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Опубліковано: 21 листопада 2024
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