Буча отримала нові інклюзивні автобуси від Литви

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Ірина Маймур
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Буча отримала три автобуси, придбані у рамках співфінансування Бучанської міськради спільно з литовським містом-побратимом Паланга.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Нові автобуси обладнані автоматизованою системою оплати проїзду (валідаторами), пандусами для зручності пасажирів з інвалідністю, а також кондиціонерами для забезпечення комфорту.

“Ці автобуси дозволять підприємству брати участь у конкурсах на визначення перевізника для запуску нового маршруту у Київ”, — зазначив Анатолій Федорук.

Фото: скриншот відео Анатолія Федорука

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Опубліковано: 21 листопада 2024
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