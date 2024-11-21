Буча отримала нові інклюзивні автобуси від Литви

Буча отримала три автобуси, придбані у рамках співфінансування Бучанської міськради спільно з литовським містом-побратимом Паланга.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Нові автобуси обладнані автоматизованою системою оплати проїзду (валідаторами), пандусами для зручності пасажирів з інвалідністю, а також кондиціонерами для забезпечення комфорту.

“Ці автобуси дозволять підприємству брати участь у конкурсах на визначення перевізника для запуску нового маршруту у Київ”, — зазначив Анатолій Федорук.

Фото: скриншот відео Анатолія Федорука