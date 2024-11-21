Кияни закликають захистити дворик із воронами на Рейтарській від забудови
Кияни закликають захистити дворик із воронами на Рейтарській від забудови
Відповідну петицію зареєстровано на сайті Київради.
Авторка звернення Свєтослава Милорадович вимагає скасувати рішення про передачу земельної ділянки з двориком із воронами на вулиці Рейтарська, 9, під забудову ТОВ “Центр Регіонального Розвитку”.
“Це рішення викликало тривогу серед мешканців міста, адже передача землі з формулюванням "під будівництво..." ставить дворик під безпосередню загрозу забудови, попри будь-які обіцянки нових власників”, пише Свєтослава.
Авторка петиції зазначає, що забудовник раніше пов’язувався з Вагіфом Алієвим, ексконсулом росії. Тепер ним є Дмитро Ароцкер, який раніше входив до наглядової ради компанії “Мандарин Плаза”, співвласником якої також був Алієв.
Свєтослава зазначає, що дворик на Рейтарській є популярним місцем відпочинку для киян і гостей міста. Кав’ярня “Каштан” і династія воронів, клітки з якими встановлені у дворику, давно стали культурними символами столиці.
Тож вона вимагає скасувати рішення Київради, а також змінити цільове призначення ділянки для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини, на категорію “землі історико-культурного призначення”.
Фото: petition.kyivcity.gov.uа