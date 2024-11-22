У Києві затвердили рекомендації щодо використання генераторів

Заклад на Хрещатику намагався звести незаконну прибудову на тротуарі: її демонтували

Суд не дозволив будівництво ЖК із паркінгом впритул до архітектурної пам’ятки на Жилянській

Коли добудують Дарницький міст у Києві: в “Укрзалізниці” назвали нові терміни

Зірку на Хрещатику, постамент пам'ятника леніну та ще 45 об'єктів демонтують у Києві