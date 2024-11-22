У Києві затвердили рекомендації щодо використання генераторів
Київрада затвердила рекомендації щодо використання генераторів.
Їх розробив Департамент територіального контролю міста Києва, повідомляють у КМДА.
Мета рекомендацій — забезпечення пожежної безпеки та інтеграція електрогенераторів у міське середовище.
Які рекомендації затвердили:
- розміщувати генератори можна лише просто неба й на території з рівним майданчиком;
- відстань генератора від дерев має бути не менше 2,5 метра, від чагарників — 1,5 метра;
- заборонено встановлювати генератори в житлових, громадських, складських і виробничих будівлях, а також на дахах, балконах, прибудовах та біля евакуаційних виходів;
- забезпечувати захист від ураження електричним струмом людей і тварин;
- обов’язково проходити інструктажі й навчання з експлуатації генераторів.
Після ухвалення цих рекомендацій інспектори з благоустрою почнуть інформувати підприємців, які використовують генератори, про нові правила безпеки.
Фото: “КиївВлада”
Опубліковано: 22 листопада 2024
Заклад на Хрещатику намагався звести незаконну прибудову на тротуарі: її демонтували Суд не дозволив будівництво ЖК із паркінгом впритул до архітектурної пам’ятки на Жилянській Коли добудують Дарницький міст у Києві: в “Укрзалізниці” назвали нові терміни Зірку на Хрещатику, постамент пам'ятника леніну та ще 45 об'єктів демонтують у Києві