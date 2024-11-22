У Києві затвердили рекомендації щодо використання генераторів

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Ірина Маймур
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Київрада затвердила рекомендації щодо використання генераторів.

Їх розробив Департамент територіального контролю міста Києва, повідомляють у КМДА.

Мета рекомендацій — забезпечення пожежної безпеки та інтеграція електрогенераторів у міське середовище.

Які рекомендації затвердили:

  • розміщувати генератори можна лише просто неба й на території з рівним майданчиком;
  • відстань генератора від дерев має бути не менше 2,5 метра, від чагарників — 1,5 метра;
  • заборонено встановлювати генератори в житлових, громадських, складських і виробничих будівлях, а також на дахах, балконах, прибудовах та біля евакуаційних виходів;
  • забезпечувати захист від ураження електричним струмом людей і тварин;
  • обов’язково проходити інструктажі й навчання з експлуатації генераторів.

Після ухвалення цих рекомендацій інспектори з благоустрою почнуть інформувати підприємців, які використовують генератори, про нові правила безпеки.

Фото: “КиївВлада”

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Опубліковано: 22 листопада 2024
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