На вокзалі у Львові зазвучав орган із фрагментів російських ракет

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Наталія Габрух
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На вокзалі у Львові зазвучав орган, труби якого поєднані із фрагментами російських ракет, які впали на Київщині.

Про це пише Суспільне Львів.

Ідея артінсталяції належить українській художниці Жанні Кадировій. Перебуваючи на Київщині вона разом з друзями військовими, вигадала з’єднати уламки ракет та труби органа.

“Вокзал — це такий умовно палац для всіх і “Укрзалізниця” відіграла важливу роль під час війни, евакуюючи людей, їдучи на фронт і вивозячи поранених”, — коментує Жанна Кадирова.

На органі 22 листопада зіграла органістка Олеся Борсук. Вона виконала авторський твір з додаванням імпровізації.

“Для мене — це щось неймовірне, я в житті не уявляла орган церковний, де будуть російські ракети, направлені вбивати нас”, — зазначила Олеся Борсук.

Орган буде розташований на залізничному вокзалі Львова до 19 січня. Впродовж цього часу тут відбудеться дев'ять концертів. На виступи можуть безкоштовно потрапити всі охочі.

Програму концертів повідомлять на сторінках “Укрзалізниці”.

Фото: “Еспресо.Захід”

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Опубліковано: 24 листопада 2024
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