У Львові завершили реставрацію ротонди, якій майже 300 років
У Львові завершили реставрацію ротонди у Бернардинському дворику, якій майже 300 років.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
Які роботи виконали:
- почистили камінь;
- замінили покриття купола;
- відреставрували та відновили позолоту скульптури Св. Яна з Дуклі;
- відновили розписи всередині купола;
- облаштували благоустрій довкола ротонди.
Реставрувати ротонду розпочали у 2019 році. Над відновленням розписів працювали фахівці з України та Польщі.
Ротонда на криниці, що у Бернардинському дворику була збудована у 1748-1755 рр. і, за легендою, розташована на місці поховання монаха-бернардинця св. Яна з Дуклі, який у XVII ст. вважався покровителем Львова.
Фото: Львівська міська рада
Опубліковано: 24 листопада 2024
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