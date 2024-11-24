У Львові завершили реставрацію ротонди, якій майже 300 років

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Наталія Габрух
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У Львові завершили реставрацію ротонди у Бернардинському дворику, якій майже 300 років.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Які роботи виконали:

  • почистили камінь;
  • замінили покриття купола;
  • відреставрували та відновили позолоту скульптури Св. Яна з Дуклі;
  • відновили розписи всередині купола;
  • облаштували благоустрій довкола ротонди.

Реставрувати ротонду розпочали у 2019 році. Над відновленням розписів працювали фахівці з України та Польщі.

Ротонда на криниці, що у Бернардинському дворику була збудована у 1748-1755 рр. і, за легендою, розташована на місці поховання монаха-бернардинця св. Яна з Дуклі, який у XVII ст. вважався покровителем Львова.

Фото: Львівська міська рада

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Опубліковано: 24 листопада 2024
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