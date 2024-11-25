Будинок купця Логвінова 1898 року Київрада передала під забудову
Київська міська рада прийняла рішення про передачу під забудову будинок купця Логвінова, побудований 1898 року.
Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.
Будівля на вулиці Малевича, 127 первісно була двоповерхова, виконана в стилі історизм, а у 1949 надбудували третій поверх для потреб транспортного училища. З 2000-х років тут була розташована Служба організації збору та обліку виручки КП "Київпастранс", а у 2021 році будівля перейшла до ТОВ "Тауер групп" Вадима Столара.
Зазначається, що це одна з останніх історичних будівель, які лишились на цій вулиці. Більшість забудови тут було знесено радянською владою для облаштування промзони. Тепер тут планують спорудити багатоповерховий житловий будинок, а підїзди до останнього будуть здійснюватися, зокрема, і з нової траси, що має пролягти по руслу річки Либідь.
Нагадаємо, що Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall.
Фото: Дмитро Перов