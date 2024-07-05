Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall

Депутати Київської міської ради проголосували за рішення засипати частину річки Либідь для облаштування заїздів в Ocean Mall.

Про це повідомляє "Цегла".

Також депутати проголосували детальний план території по Либідській площі.

"Всі витрати з розробки ДПТ оплатила компанія "Терра-проджект", що входить до орбіти Вагіфа Алієва", - сказано у повідомленні.

Відкриття ТРЦ Ocean Mall переносили кілька разів протягом п'яти років. Спочатку датою відкриття оголосили 1 грудня 2018 року, після чого її перенесли на лютий 2019 року. Потім – на 2021 рік. Після того на заваді відкриттю стали пандемія коронавірусу та повномасштабна війна. Останньою датою відкриття ТРЦ називали 1 вересня 2024 року, але за останніми даними ТРЦ почне працювати не раніше зими.

Раніше ми писали, що у найближчі роки в Києві може з’явитись 50 нових торговельно-розважальних центрів.

Фото: Цегла