У львівському парку облаштують інклюзивний спортмайданчик та доріжку для прогулянок

У львівському парку “Знесіння” планують облаштувати спортивний майданчик для людей з інвалідністю та інклюзивну доріжку.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Інклюзивна доріжка вестиме довкола Гори Лева, охоплюватиме спортивний майданчик для реабілітації і закінчуватиметься перед входом до Домівки врятованих тварин. Також тут буде облаштована парковка з місцями для людей з інвалідністю.

Облаштувати інклюзивний спортивний майданчик збираються на місці колись тренувального майданчика для людей на кріслах колісних, який існував там понад 30 років тому. На локації буде місце для гри в теніс, шахові столи, спеціальні тренажери та лавки для відпочинку.

За результатами тендеру запропонована вартість проєкту складає 13 млн грн. Наразі завершуються тендерні процедури. Роботи планують закінчити в середині 2025 року.

Фото: Львівська міська рада