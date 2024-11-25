У львівському парку облаштують інклюзивний спортмайданчик та доріжку для прогулянок
У львівському парку “Знесіння” планують облаштувати спортивний майданчик для людей з інвалідністю та інклюзивну доріжку.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
Інклюзивна доріжка вестиме довкола Гори Лева, охоплюватиме спортивний майданчик для реабілітації і закінчуватиметься перед входом до Домівки врятованих тварин. Також тут буде облаштована парковка з місцями для людей з інвалідністю.
Облаштувати інклюзивний спортивний майданчик збираються на місці колись тренувального майданчика для людей на кріслах колісних, який існував там понад 30 років тому. На локації буде місце для гри в теніс, шахові столи, спеціальні тренажери та лавки для відпочинку.
За результатами тендеру запропонована вартість проєкту складає 13 млн грн. Наразі завершуються тендерні процедури. Роботи планують закінчити в середині 2025 року.
Фото: Львівська міська рада