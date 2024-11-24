У Львові оприлюднили план заходів на 2025 рік щодо створення безбар’єрного простору: що мають зробити
У Львові оприлюднили план заходів на 2025 рік щодо створення безбар’єрного простору в громаді.
Про це пише “Твоє місто”.
Наразі у плані є шість ключових пунктів:
- Фізична безбар’єрність. Йдеться про реконструкції тротуарів, доріжок, шляхів до багатоквартирних будинків, безбар’єрність та доступність велоінфраструктури, зупинок, об’єктів благоустрою територій загального користування тощо. Крім цього, передбачається закупівля 5 нових трамваїв з низькою підлогою, закупівля 50 тролейбусів з батарейним живленням.
- Інформаційна безбар’єрність. Планують провести навчання щодо комунікації та поводження з людьми з інвалідністю різних категорій, розмістити таблички шрифтом Брайля для навігації. Також передбачається створення подкастів на тему безбар’єрності та впровадження перекладу на українську жестову мову у міських театрах та кінозалах.
- Цифрова безбар’єрність. Тут планують розвивати цифрові навички для осіб старше 60 років. Крім цього, мають впровадити системи аудіодискрипції та субтитрів для відеоматеріалів, що надають інформацію про соціальні/адміністративні/медичні та інші послуги та програми тощо.
- Суспільна та громадянська безбар’єрність. Йдеться про забезпечення допомоги та підтримки для літніх жителів громади, включаючи послуги догляду, транспортну підтримку та соціальну інтеграцію; розробку доступних екскурсійних маршрутів для маломобільних груп населення.
- Освітня безбар’єрність. Планують розробити навчальний курс, а також відеокурс про допоміжні засоби для осіб з інвалідністю та осіб, які потребують реабілітації. Також планується створення фонду фахової сучасної іноземної літератури з питань безбар’єрності та доступності тощо.
- Економічна безбар’єрність. Планують розробити та впроваджувати заходи Програми амбасадорів безбар’єрності у Львові; організувати та провести конкурс соціальних підприємницьких ініціатив у сфері інклюзії та доступності серед молоді та ярмарків соціальних підприємств.
За цю ухвалу ще мають голосувати депутати на найближчому пленарному засіданні сесії Львівської міськради.
Фото: Львівська міська рада
Опубліковано: 24 листопада 2024
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