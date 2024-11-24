У Львові оприлюднили план заходів на 2025 рік щодо створення безбар’єрного простору: що мають зробити

У Львові оприлюднили план заходів на 2025 рік щодо створення безбар’єрного простору в громаді.

Про це пише “Твоє місто”.

Наразі у плані є шість ключових пунктів:

Фізична безбар’єрність. Йдеться про реконструкції тротуарів, доріжок, шляхів до багатоквартирних будинків, безбар’єрність та доступність велоінфраструктури, зупинок, об’єктів благоустрою територій загального користування тощо. Крім цього, передбачається закупівля 5 нових трамваїв з низькою підлогою, закупівля 50 тролейбусів з батарейним живленням. Інформаційна безбар’єрність. Планують провести навчання щодо комунікації та поводження з людьми з інвалідністю різних категорій, розмістити таблички шрифтом Брайля для навігації. Також передбачається створення подкастів на тему безбар’єрності та впровадження перекладу на українську жестову мову у міських театрах та кінозалах. Цифрова безбар’єрність. Тут планують розвивати цифрові навички для осіб старше 60 років. Крім цього, мають впровадити системи аудіодискрипції та субтитрів для відеоматеріалів, що надають інформацію про соціальні/адміністративні/медичні та інші послуги та програми тощо. Суспільна та громадянська безбар’єрність. Йдеться про забезпечення допомоги та підтримки для літніх жителів громади, включаючи послуги догляду, транспортну підтримку та соціальну інтеграцію; розробку доступних екскурсійних маршрутів для маломобільних груп населення. Освітня безбар’єрність. Планують розробити навчальний курс, а також відеокурс про допоміжні засоби для осіб з інвалідністю та осіб, які потребують реабілітації. Також планується створення фонду фахової сучасної іноземної літератури з питань безбар’єрності та доступності тощо. Економічна безбар’єрність. Планують розробити та впроваджувати заходи Програми амбасадорів безбар’єрності у Львові; організувати та провести конкурс соціальних підприємницьких ініціатив у сфері інклюзії та доступності серед молоді та ярмарків соціальних підприємств.

За цю ухвалу ще мають голосувати депутати на найближчому пленарному засіданні сесії Львівської міськради.

Фото: Львівська міська рада