КМДА звернулася до уряду з проханням передати право на ремонт мосту Патона

КМДА веде діалог з урядом, Агентством відновлення та Міністерством розвитку громад та територій щодо передачі місту права на ремонт мосту. Адже замовником реставраційних робіт є Служба відновлення, а не місто.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, пише "Хмарочос".

Це робиться для того, щоб Київ зміг шукати додаткові кошти, не виключено, що кредитні, аби все ж таки розпочати необхідні роботи. Також, за його словами, враховуючи технічний стан цього мосту фахівці КП "Київавтошляхміст" в цілодобовому режимі моніторять експлуатаційний стан конструкцій споруд.

Міст Патона визнали аварійним ще у 2017 році, що за нормативами передбачає припинення його використання. Проте міст не закрили, а лише зменшили кількість смуг руху.

Питання ремонту моста й облаштування велодоріжок обговорюється вже кілька років.

У вересні 2020 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження на реконструкцію моста. Після неї планували зробити більше смуг і велодоріжки, однак цього так і не зробили.

Раніше ми писали, що в Інституті електрозварювання закликали терміново закрити міст Патона на ремонт.

Фото: КМДА