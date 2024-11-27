Сквер із “зеленими” трамвайними коліями і тунелем із граба облаштували на ДВРЗ, на вулиці Алматинській.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Це вже друга частина скверу із “зеленими” трамвайними лініями й тунелем з граба. Першу, із артоб’єктами, відкрили у 2023 році.

В оновленому сквері облаштували доріжки, встановили систему автоматичного поливу, освітлення, відеонагляд, огорожу, лави та урни. Висадили майже 200 дерев, зокрема магнолій і граба для живоплоту, а також близько 150 кущів, серед яких гортензія, барбарис і спірея. Крім того, територію прикрасили понад 1 200 декоративних злакових трав і багаторічних квітів.

Проєкт реалізували за підтримки меценатів. Роботи тривали близько шести місяців.

Раніше ми писали, що на останній зупинці трамваїв на вулиці Алматинській між трамвайними рейками поклали ґрунт та газон замість бетонних плит. Імовірно, це могли робити в межах облаштування скверу.

Водночас "Пасажири Києва" наголошують, що на самій кінцевій зупинці, як і на решті зупинок, не побудували платформу. "Як наслідок – тепер на вулиці їздять сучасні низькопідлогові трамваї, в які люди на колісних кріслах чи з дитячими візками просто не можуть заїхати. Також не була добудована кінцева зупинка, а для обслуговування частини району довелось залишити автобуси-дублери", – кажуть експерти.

Фото: КМДА