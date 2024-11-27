Велику ковзанку просто неба відкриють на Льодовому стадіоні: що ще там буде

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Наталія Габрух
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На Льодовому стадіоні біля станції метро “Іподром” відкриють святковий простір “Ялинка Добра” і велику ковзанку просто неба.

Про це повідомляє організатор “Стадіон культури”.

Відкриття відбудеться 4 грудня. На локації також буде: новорічна ялинка, фудкорт із різдвяними смаколиками, резиденція Санти, різдвяний ярмарок та фотозони.

Вхід на території "Ялинки Добра" буде безкоштовним, для відвідування ковзанки потрібно буде придбати квиток. Він діятиме півтори години.

Вартість квитків

  • 400 гривень — звичайний квиток;
  • 300 гривень — для дітей до 7 років і пільгових категорій населення.

Під час повітряної тривоги ковзанка тимчасово припинятиме працювати. Відвідувачі зможуть спуститися в укриття на станції метро “Іподром” чи “Виставковий центр”.

Також відвідувачі локації зможуть долучитися до збору. Його організує благодійний фонд “603.7”. Ціль збору — 1 000 000 грн для інтеграційного центру “ПОРУЧ-SPACE”, який опікується дітьми ВПО.

Працюватиме простір “Ялинка Добра” і ковзанка до 19 січня 2025 року.

Фото: discover.ua

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Опубліковано: 27 листопада 2024
ковзанка Київ
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