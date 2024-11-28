В Одесі запустять пілотний проєкт з управління відходами

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Ірина Маймур
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Одеса стане четвертим містом України, де реалізують програму з управління відходами.

Проєкт триватиме три роки і куруватиметься урядом Швеції, повідомили в Одеській міській раді.

Програма передбачає обмін досвідом зі шведськими містами, прямі інвестиції в утилізацію відходів та розроблення нових планів управління сміттям.

Найближчим часом мерія Одеси підпише меморандум про співпрацю з партнерами.

Програма “Посилення управління побутовими відходами в Україні на 2024–2027 роки” створена за підтримки уряду Швеції. Остаточне затвердження проєкту відбулося у липні 2024 року.

У межах програми планують:

  • впровадити нові тарифи та штрафи за забруднення навколишнього середовища;
  • запровадити європейські стандарти у сфері управління відходами;
  • обробляти біологічні відходи;
  • посилити відповідальність виробників за екологічну чистоту;
  • розробити системний підхід до зменшення викидів газів із полігонів;
  • отримати обладнання як допомоги від шведських муніципалітетів.

Фото: informer.od.ua

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Опубліковано: 28 листопада 2024
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