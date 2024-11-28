В Одесі запустять пілотний проєкт з управління відходами

Одеса стане четвертим містом України, де реалізують програму з управління відходами.

Проєкт триватиме три роки і куруватиметься урядом Швеції, повідомили в Одеській міській раді.

Програма передбачає обмін досвідом зі шведськими містами, прямі інвестиції в утилізацію відходів та розроблення нових планів управління сміттям.

Найближчим часом мерія Одеси підпише меморандум про співпрацю з партнерами.

Програма “Посилення управління побутовими відходами в Україні на 2024–2027 роки” створена за підтримки уряду Швеції. Остаточне затвердження проєкту відбулося у липні 2024 року.

У межах програми планують:

впровадити нові тарифи та штрафи за забруднення навколишнього середовища;

запровадити європейські стандарти у сфері управління відходами;

обробляти біологічні відходи;

посилити відповідальність виробників за екологічну чистоту;

розробити системний підхід до зменшення викидів газів із полігонів;

отримати обладнання як допомоги від шведських муніципалітетів.

Фото: informer.od.ua