В Одесі запустять пілотний проєкт з управління відходами
Одеса стане четвертим містом України, де реалізують програму з управління відходами.
Проєкт триватиме три роки і куруватиметься урядом Швеції, повідомили в Одеській міській раді.
Програма передбачає обмін досвідом зі шведськими містами, прямі інвестиції в утилізацію відходів та розроблення нових планів управління сміттям.
Найближчим часом мерія Одеси підпише меморандум про співпрацю з партнерами.
Програма “Посилення управління побутовими відходами в Україні на 2024–2027 роки” створена за підтримки уряду Швеції. Остаточне затвердження проєкту відбулося у липні 2024 року.
У межах програми планують:
- впровадити нові тарифи та штрафи за забруднення навколишнього середовища;
- запровадити європейські стандарти у сфері управління відходами;
- обробляти біологічні відходи;
- посилити відповідальність виробників за екологічну чистоту;
- розробити системний підхід до зменшення викидів газів із полігонів;
- отримати обладнання як допомоги від шведських муніципалітетів.
Фото: informer.od.ua
Опубліковано: 28 листопада 2024
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