Фастів першим в Україні запровадив систему управління відходами за європейським зразком

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Ірина Маймур
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Фастів першим в Україні запровадив систему управління відходами за європейським зразком.

Про це повідомляє НЕФКО.

Ініціатива стала можливою завдяки грантовій підтримці Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), яка виділила на реалізацію проєкту 960 тисяч євро.

Фастів уже отримав 600 нових контейнерів для сортування сміття, чотири сміттєвози та бульдозер. Це дало змогу значно підвищити рівень чистоти в місті, знизити кількість стихійних звалищ та скоротити викиди парникових газів.

Окремий акцент зроблено на залученні дітей до сортування відходів. У школах та дитячих садках встановили спеціальні контейнери для роздільного збору сміття, що сприяє вихованню екологічної свідомості з раннього віку.

Фото: НЕФКО

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Опубліковано: 01 листопада 2024
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