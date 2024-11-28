Петиція про захист Літературного скверу від забудови набрала необхідну кількість голосів: подробиці

Наприкінці жовтня 2024 року кияни на сайті Київрали зареєстрували петицію із закликом захистити Літературний сквер від забудови.

Зокрема, містяни вимагають надати скверу статусу пам’ятки та закріпити охоронні зони як пам’яткам, визначити та юридично закріпити історичні межі скверу включно з наявними проїздами навколо нього та з ділянкою за адресою Б. Хмельницького, 80-Б, не продовжувати договори оренди із забудовником на даній ділянці і повернути громаді всі ділянки, які мають відношення до Літературного скверу, а також проїздів навколо нього.

Кияни також закликають перевірити відповідність встановленого будівельного паркану поточним дозволам і замірам, а за їх відсутності – демонтувати будівельний паркан.

Літературний сквер розташований на перетині вулиць Гончара та Коцюбинського в Шевченківському районі столиці. Раніше носив назву ім. Чкалова.

Напочатку цього року тут зрубали дерева, щоб звести житловий комплекс. До цього земельна комісія КМДА передала ТОВ "Молодіжний житловий комплекс "Оболонь" земельну ділянку в сквері для будівництва й обслуговування житлового будинку наприкінці 2023 року.

Раніше ми писали, що київська міська рада планує передати під забудову частину Літературного скверу.

Фото: Дмитро Перов