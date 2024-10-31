Київрада може віддати під забудову Літературний сквер та історичну пам'ятку: подробиці

Київська міська рада планує передати під забудову ще одну історичну памʼятку Києва, легалізувати будівництво ЖК на території заповідника "Стародавній Київ" та віддати під забудову частину Літературного скверу.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Під забудову можуть передати будинок 1898 року, що належав купцям Лонгвіновим. Первісно, будівля на вулиці Малевича, 127 була двоповерхова, виконана в стилі історизм. 1949 її надбудували третім поверхом для потреб транспортного училища. З 2000-х тут була розташована Служба організації збору та обліку виручки КП "Київпастранс".

"У 2021 році будівля перейшла до ТОВ "Тауер групп" Вадима Столара. Як слідує із висновку Управління правового забезпечення КМДА, Голосіївська окружна прокуратура розслідує справу щодо цього переходу права власності. Згідно функціонального призачення проєкту рішення ділянку вже віднесено до території багатоповерхової житлової та громадської забудови. Тож, про збереження спадщини наврядчи йдеться", – додав Перов.

За його словами, також на засіданні планують передати під забудову частину Літературного скверу на вулиці Олеся Гончара, дозволити будівництво в охоронній зоні Киїської фортеці на вулиці Старонаводницькій, 2а, легалізувати будівництво ЖК на території заповідника "Стародавній Київ" на вулиці Верхній Вал, 42-44) та узаконити будівництво Ocean Mall на Антоновича, 180.

"Після розголосу в ЗМІ, що Вагіф Алієв просто оббудовує "Літаючу тарілку" своїм ТРЦ ми звернулися до Київської міської прокуратури. А Вагіф – в Київраду. Відповідь з прокуратури ми ще не отримали. А Михайло Терентьєв вже підготував проект рішення аби узаконити це будівництво", – пояснив Перов.

Раніше ми писали, що Київська міська рада під час пленарного засідання передала під забудову або знос 6 об'єктів, серед яких є пам'ятки архітектури.

Фото: Дмитро Перов