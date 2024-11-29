Ветерани зможуть безкоштовно паркуватися в Києві: як скористатися послугою

Українські захисники з Сил Оборони зможуть безкоштовно паркувати авто в муніципальних паркінгах Києва.

Для цього знадобляться лише посвідчення ветерана, а також доступ до застосунків “Дія” та “Київ Цифровий”.

Як скористатися послугою

Відкрити застосунок “Київ Цифровий”.

Поділитися посвідченням ветерана через “Дію”.

Натиснути “Почати паркування” для активації.

Аби уникнути штрафів, підтверджувати паркування потрібно щоразу. Послуга поширюється на всі авто ветерана, але не більше п’яти на місяць.

Як додати посвідчення учасника бойових дій (УБД) в “Дію”

Оновити застосунок.

У розділі документів обрати “Додати документ”.

Вибрати “Посвідчення ветерана” та надати дозвіл на отримання даних. Документ автоматично зʼявиться в “Дії” протягом кількох хвилин.

Фото: Главком