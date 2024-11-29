Ветерани зможуть безкоштовно паркуватися в Києві: як скористатися послугою

141
Ірина Маймур
share share

Українські захисники з Сил Оборони зможуть безкоштовно паркувати авто в муніципальних паркінгах Києва.

Для цього знадобляться лише посвідчення ветерана, а також доступ до застосунків “Дія” та “Київ Цифровий”.

Як скористатися послугою

  • Відкрити застосунок “Київ Цифровий”.
  • Поділитися посвідченням ветерана через “Дію”.
  • Натиснути “Почати паркування” для активації.

Аби уникнути штрафів, підтверджувати паркування потрібно щоразу. Послуга поширюється на всі авто ветерана, але не більше п’яти на місяць.

Як додати посвідчення учасника бойових дій (УБД) в “Дію”

  • Оновити застосунок.
  • У розділі документів обрати “Додати документ”.
  • Вибрати “Посвідчення ветерана” та надати дозвіл на отримання даних. Документ автоматично зʼявиться в “Дії” протягом кількох хвилин.

Фото: Главком

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 29 листопада 2024
share share
Дивіться 10 найкращих фото української природи за 2024 рік за версією Вікіпедії Дивіться 10 найкращих фото української природи за 2024 рік за версією Вікіпедії На честь Ірини Фаріон перейменували вулицю у Львові На честь Ірини Фаріон перейменували вулицю у Львові Сквер на Академмістечку хочуть відремонтувати за понад 6,5 млн гривень Сквер на Академмістечку хочуть відремонтувати за понад 6,5 млн гривень Двометрову інсталяцію "Ключ Києва" встановлять біля Золотих воріт: яка ідея проєкту Двометрову інсталяцію "Ключ Києва" встановлять біля Золотих воріт: яка ідея проєкту
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.