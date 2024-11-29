Сквер на Академмістечку хочуть відремонтувати за понад 6,5 млн гривень

На Академмістечку хочуть відремонтувати сквер між вулицями Кирила Розумовського та Мирослава Поповича.

Про це йдеться в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Вартість робіт оцінюється у понад 6,5 млн гривень.

Проєкт передбачає капітальний ремонт скверу з безперешкодним доступом маломобільних груп населення та з підвищенням його функціональності, естетичної привабливості і забезпечення безпеки відповідно до вимог ДБН України.

Стартова вартість ремонту становить 6,54 млн гривень, але під час торгів вона може знизитися.

Роботи планують завершити до 25 грудня 2024 року. Аукціон для вибору підрядника мав відбутися 29 листопада, однак торги відмінили через відсутність пропозицій.

Фото: “Твоє Місто”