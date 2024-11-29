Сквер на Академмістечку хочуть відремонтувати за понад 6,5 млн гривень

37
Ірина Маймур
share share

На Академмістечку хочуть відремонтувати сквер між вулицями Кирила Розумовського та Мирослава Поповича.

Про це йдеться в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Вартість робіт оцінюється у понад 6,5 млн гривень.

Проєкт передбачає капітальний ремонт скверу з безперешкодним доступом маломобільних груп населення та з підвищенням його функціональності, естетичної привабливості і забезпечення безпеки відповідно до вимог ДБН України.

Стартова вартість ремонту становить 6,54 млн гривень, але під час торгів вона може знизитися.

Роботи планують завершити до 25 грудня 2024 року. Аукціон для вибору підрядника мав відбутися 29 листопада, однак торги відмінили через відсутність пропозицій.

Фото: “Твоє Місто”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 29 листопада 2024
share share
Дивіться 10 найкращих фото української природи за 2024 рік за версією Вікіпедії Дивіться 10 найкращих фото української природи за 2024 рік за версією Вікіпедії На честь Ірини Фаріон перейменували вулицю у Львові На честь Ірини Фаріон перейменували вулицю у Львові Двометрову інсталяцію "Ключ Києва" встановлять біля Золотих воріт: яка ідея проєкту Двометрову інсталяцію "Ключ Києва" встановлять біля Золотих воріт: яка ідея проєкту Українське пиво Pravda здобуло дві срібні медалі на European Beer Star 2024 Українське пиво Pravda здобуло дві срібні медалі на European Beer Star 2024
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.