Модульні будинки для ВПО завершують будувати на Сумщині: який вигляд вони мають

На території однієї з громад на Сумщині завершують будівництво десяти модульних будинків для ВПО.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Будинки є різної місткості – малі, середні та великі. Вони дерев’яні, пересувні з утепленням, комбінованим опаленням, водопостачанням та водовідведенням, мебльовані та оснащені необхідною побутовою технікою. Також планується облаштувати прилеглу територію.

Поряд з модульним містечком розташовані всі важливі об'єкти соціальної інфраструктури: школа, садочок та амбулаторія.

Зазначається, що основна ідея в тому, що люди можуть лишатись на рідній землі, адже більшість жителів, які були вимушені евакуюватись з прикордонних громад, не виїздять в інші регіони України.

Фото: Сумська ОВА