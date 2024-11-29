Модульні будинки для ВПО завершують будувати на Сумщині: який вигляд вони мають

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Валерія Гуржий
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На території однієї з громад на Сумщині завершують будівництво десяти модульних будинків для ВПО.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Будинки є різної місткості – малі, середні та великі. Вони дерев’яні, пересувні з утепленням, комбінованим опаленням, водопостачанням та водовідведенням, мебльовані та оснащені необхідною побутовою технікою. Також планується облаштувати прилеглу територію.

Поряд з модульним містечком розташовані всі важливі об'єкти соціальної інфраструктури: школа, садочок та амбулаторія.

Зазначається, що основна ідея в тому, що люди можуть лишатись на рідній землі, адже більшість жителів, які були вимушені евакуюватись з прикордонних громад, не виїздять в інші регіони України.

Фото: Сумська ОВА

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Опубліковано: 29 листопада 2024
модульні будинки будівництво Суми
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