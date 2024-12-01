Відреставровану скульптуру “Маленького принца” повернули на Пейзажну алею: фото
Відреставровану скульптуру “Маленького принца” повернули на Пейзажну алею.
Про це повідомив автор скульптури Костянтин Скритуцький.
Понад два роки статуя стояла зі зламаною правою рукою. Її забрали на реставрацію у березні 2024-го.
Тепер замість відірваної руки “Маленький принц” має біонічний протез. Фігуру відновили в рамках культурно-соціального проєкту “Тримай мою руку”.
“Поява скульптури Маленького Принца з протезованою рукою у публічному просторі в центрі Києва — це наші мистецькі слова про розуміння, про руйнування бар’єрів між “нами” і тими, кого суспільство часом несправедливо маркує як “інших”, — йдеться у дописі.
Фото: Костянтин Скритуцький
Опубліковано: 01 грудня 2024