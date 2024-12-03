Ілюстрації до роману “Місто” Підмогильного розвісили на вулицях Києва: фото

Ілюстрації художника Максима Павлюка до роману “Місто” Підмогильного розвісили на вулицях Києва.

Про це повідомляє видавництво "Основи".

Воно розмістило 17 кольорових плакатів на Подолі й на Горі – у місцях, пов’язаних із героями та подіями твору, а також у зонах активного руху людей.

Максим Павлюк створив ілюстрації ще у 2017 році. За словами митця, він надихався безпосередньо текстом книги, “попсувавши” дешеве видання малюнками на сторінках. Це стало основою для повноцінних ескізів і фінальних робіт. Деякі з них вже з’являлися на вулицях Києва того ж року, але через погодні умови та роботу комунальних служб малюнки зникли. Їх зберегли у виданні роману 2017 року.

Ілюстрації відновили з нагоди перевидання “Міста”. Видання включає оновлений текст, який вперше перевидають із 1929 року, а також передмову Ярини Цимбал.

Для тих, хто хоче знайти плакати на вулицях міста, видавництво створило інтерактивну мапу з відміченими локаціями.

Нагадаємо, що видавництво “Основи” перевидає чотири книжки ілюстрованої української класики, але тепер з оновленими текстами. Серед них – “Місто” Валерʼяна Підмогильного з ілюстраціями Максима Павлюка.

Фото: видавництво “Основи”