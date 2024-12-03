Біля лікарні у Києві встановили делінеатори: тепер дорога вільна для “швидких”

Біля Київської міської лікарні № 3 в Дніпровському районі встановили делінеатори.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Нову схему руху транспорту запровадили у відповідь на скарги киян на незаконне паркування. Делінеатори встановили на ділянці довжиною 178 метрів по вул. Чорних Запорожців.

Ця зміна дозволила вирішити проблему незаконного паркування, яке раніше перешкоджало проїзду машин швидкої допомоги.

“Розподіливши транспортні потоки за допомогою віх, ми забезпечили безперешкодний проїзд автомобілів швидкої допомоги біля медичного закладу”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Центр організації дорожнього руху