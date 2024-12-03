Мурал грузинського художника з’явився біля метро “Лук’янівська”: фото

Мурал грузинського художника Автанділа Гургенідзе з’явився біля метро “Лук’янівська”.

Стінопис “Україна в моїх думках” можна побачити на території Тренінгового центру прокурорів України.

Проєкт ініціювала компанія Budzirka спільно з правозахисницею та культурною амбасадоркою Катериною Кучеровою.

Автанділ Гургенідзе відомий в Україні своїми мистецькими проєктами, зокрема у 2015 році він розмальовував старий пасажирський літак АН-24 в ангарі Міжнародного аеропорту “Київ”. Однак “Україна в моїх думках” стала особливою для митця роботою. Це єдина картина, якій він дав назву.

Фасадне панно створили з HPL-панелей Fundermax, які вирізали на виробництві Budzirka. Інсталяцію розмістили на стіні підсобної прибудови Тренінгового центру прокурорів України, який демонструє сучасний підхід до організації державного простору.

“Центр руйнує стереотипи про консервативні установи. Замість сірих стін тут світлий сучасний інтер’єр, а замість безликої стіни тепер з’явилося яскраве панно”, — розповідають організатори.

Фото: Тренінговий центр прокурорів України