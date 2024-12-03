Шляхопровід на Троєщині планують відремонтувати за 3,68 млн гривень
У Києві планують провести протиаварійний ремонт шляхопроводу на Троєщині.
Про це йдеться в оголошенні в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Загальна вартість робіт складе 3 млн 681 тис. 750 гривень.
Шляхопровід, розташований на вулиці Олександри Екстер, проходить через залізничні колії швидкісного трамваю. У межах ремонту проведуть протиаварійні заходи для забезпечення безпечної експлуатації об’єкта.
Аукціон для вибору підрядника проведуть 9 грудня 2024 року. Завершити роботи мають до кінця 2025 року.
Фото: Вікіпедія
Опубліковано: 03 грудня 2024
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