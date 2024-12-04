Готель "Салют" в центрі Києва продадуть на аукціоні

Готель "Салют" у центрі Києва продадуть на аукціоні.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Йдеться про нежитлову будівлю загальною площею 12 255 кв. м, яка розташована в Києві на вул. Івана Мазепи, 11Б.

Північний апеляційний господарський суд залишив без змін ухвалу Господарського суду міста Києва від 29 квітня 2024 року.

Нею Нацбанк отримав дозвіл продати будівлю столичного готелю “Салют” на публічному аукціоні у межах виконавчого провадження.

Рішення суду значно спрощує доступ кредитора до механізмів задоволення вимог за рахунок застави, зазначили в юридичному департаменті НБУ.

Готель – майновий поручитель за зобов’язаннями збанкрутілого банку “Фінанси та Кредит” Костянтина Жеваго перед НБУ за кредитами рефінансування.

У 2008 році ПрАТ “Готель Салют” уклав із Національним банком договір іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань за наданими банком Фінанси та Кредит кредитами рефінансування.

“Отже, ПрАТ Готель Салют взяв на себе майнові зобов’язання з погашення банком кредитів рефінансування за рахунок майна, — йдеться в повідомленні. — Оскільки банк не виконував кредитні зобов’язання, в листопаді 2016 року НБУ звернувся до Господарського суду міста Києва з метою звернення стягнення на майно в судовому порядку”.

В повідомленні нагадується, що Нацбанк України 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення банку Фінанси та Кредит до категорії неплатоспроможних.

На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в розмірі 97,67% акцій.

Станом на 2 грудня 2024 року загальна заборгованість банку Фінанси та Кредит за всіма наданими кредитами рефінансування становить 5,7 млрд грн.

Фото: Hotel "Salute" / Гостиница "Салют"