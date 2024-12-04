Історичний будинок на Хрещатику можуть внести до реєстру пам'яток місцевого значення

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Ірина Маймур
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Історичний прибутковий будинок 1880 року на Хрещатику, 48 можуть внести до Державного реєстру нерухомих пам’яток місцевого значення.

З таким позовом до Київського окружного адміністративного суду звернулася Шевченківська окружна прокуратура.

Прибутковий будинок 1880 року належав швейцарському купцю Целестину Верле. Він є одним з останніх вцілілих після пожежі та підриву Хрещатика в 1941 році.

Нагадаємо, що у 2023 році будівлю закрили рекламним банером і намагалися демонтувати. Завдяки зусиллям активістів роботи зупинили, однак згодом вони поновилися. Департамент охорони культурної спадщини Києва направив власнику припис із вимогою забезпечити доступ до об’єкта для ретельного огляду.

Наразі Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у цій справі. Прийняття будинку до реєстру пам’яток місцевого значення може стати важливим кроком для збереження культурної спадщини столиці та захисту історичної архітектури від подальших руйнувань.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 04 грудня 2024
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