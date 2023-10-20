Попри приписи, на Хрещатику продовжують розбирати історичну будівлю 1880 року

Попри приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА на Хрещатику, 48 продовжують розбирати пам’ятку архітектури — будинок Целестина Верлє.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

Попри те, що будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення, власник будівлі самовільно почав демонтувати внутрішні перекриття та стіни памʼятки, щільно закривши фасад фанерою та будівельним простирадлом.

Попри вже відкрите кримінальне провадження, поліція, яка прибула на виклик, так і не змогла потрапити всередину. На місці активісти склали звернення з проханням про накладення арешту із забороною проведення будівельних робіт.

Прибутковий будинок 1880 року належав швейцарському купцю Целестину Верле. Він є одним з останніх вцілілих після пожежі та підриву Хрещатика в 1941 році.

Раніше ми писали, що на Хрещатику незаконно розбирають будинок 1880 року. Власнику будівлі неодноразово направлялися приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо припинення протиправних дій, але роботи продовжуються.

Фото: Дмитро Перов