На Київщині ремонтують дороги за допомогою переробленого будівельного сміття
У Макарівській громаді на Київщині ремонтують дороги за допомогою переробленого будівельного сміття.
Про це повідомив голова громади Вадим Токар.
У Бородянці працює сучасний комплекс для переробки будматеріалів, який надали міжнародні донори. Там будівельне сміття сортують, переробляють і створюють з нього нову сировину.
Отримані матеріали використовують для ремонту доріг у громаді. За словами Токаря, це дає змогу не тільки відновлювати зруйновані об'єкти, але й дбати про довкілля.
Фото: Вадим Токар
Опубліковано: 05 грудня 2024