У Макарівській громаді на Київщині ремонтують дороги за допомогою переробленого будівельного сміття.

Про це повідомив голова громади Вадим Токар.

У Бородянці працює сучасний комплекс для переробки будматеріалів, який надали міжнародні донори. Там будівельне сміття сортують, переробляють і створюють з нього нову сировину.

Отримані матеріали використовують для ремонту доріг у громаді. За словами Токаря, це дає змогу не тільки відновлювати зруйновані об'єкти, але й дбати про довкілля.

Фото: Вадим Токар