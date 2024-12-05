Садибу Баккалинського суд заборонив передавати під забудову

Колегія Північного апеляційного господарського суду на чолі з суддею Сергієм Станіком скасувала постанову Господарського суду міста Києва, що дозволяла передати садибу Баккалинського 1901 року під забудову.

Про це повідомила"Цегла".

За його словами, ТОВ "Амелін-30" планував на цій земельній ділянці спорудити 9-поверховий офісний центр. Для цього підприємці ще у квітні 2024 року звернулися до суду. ТОВ просило скасувати рішення Київради про передачу землі в частині обмеження на нове будівництво.

Наразі 123-річна памʼятка поки в безпеці, але абудовник може спробувати оскаржити це рішення протягом 30 днів у суду касаційної інстанції.

У квітні 2021 року особняку Баккалинського на вулиці Іллєнка, 30 надали статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини та внесли до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

У червні 2023 року садибу Баккалинського привели до ладу активісти й комунальники . Біля садиби прибрали чагарник і сміття, полакували двері будівлі, а також встановили інформаційну табличку з історією будинку від "Мапи Реновації".

А у червні 2024 року власника 120-річної садиби Баккалинського зобов’язали укласти охоронний договір за розпорядженням суду.

Фото: "Цегла"