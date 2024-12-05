Закинутий ресторан Ronin біля Київського зоопарку виставили на продаж

72
Ірина Маймур
share share

Будівлю ресторану Ronin на вулиці Зоологічній виставили на продаж.

Відповідне оголошення з’явилося на платформах з торгівлі нерухомістю.

Раніше заклад працював під назвою “Токіо”. Через війну ресторан тривалий час не працює і стоїть закинутий. Для запуску бізнесу знадобиться ремонт.

Будівля має два поверхи загальною площею 848 кв. м, підвальне приміщення площею 276 кв. м, а висота стін варіюється від 3 до 9 метрів.

На прилеглій території можна облаштувати літню терасу, а паркінг поруч вміщує до 20 автівок.

Ціна будівлі становить 999 тисяч доларів, однак власник готовий до торгів.

Фото: OLX; Wikimapia

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 грудня 2024
share share
"Ля Палісіада" та ще 2 українські фільми увійшли до лонглісту претендентів на "Оскар 2025" "Ля Палісіада" та ще 2 українські фільми увійшли до лонглісту претендентів на "Оскар 2025" Штрафи за використання літньої гуми у зимовий період можуть з'явитися в Україні Штрафи за використання літньої гуми у зимовий період можуть з'явитися в Україні Київрада відхилила петицію про розблокування руху авто з лівого берега на правий під час тривог Київрада відхилила петицію про розблокування руху авто з лівого берега на правий під час тривог Станцію метро "Чернігівська" обстежать на наявність дефектів Станцію метро "Чернігівська" обстежать на наявність дефектів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.