Закинутий ресторан Ronin біля Київського зоопарку виставили на продаж
Будівлю ресторану Ronin на вулиці Зоологічній виставили на продаж.
Відповідне оголошення з’явилося на платформах з торгівлі нерухомістю.
Раніше заклад працював під назвою “Токіо”. Через війну ресторан тривалий час не працює і стоїть закинутий. Для запуску бізнесу знадобиться ремонт.
Будівля має два поверхи загальною площею 848 кв. м, підвальне приміщення площею 276 кв. м, а висота стін варіюється від 3 до 9 метрів.
На прилеглій території можна облаштувати літню терасу, а паркінг поруч вміщує до 20 автівок.
Ціна будівлі становить 999 тисяч доларів, однак власник готовий до торгів.
Фото: OLX; Wikimapia
Опубліковано: 05 грудня 2024
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