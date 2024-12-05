Закинутий ресторан Ronin біля Київського зоопарку виставили на продаж

Будівлю ресторану Ronin на вулиці Зоологічній виставили на продаж.

Відповідне оголошення з’явилося на платформах з торгівлі нерухомістю.

Раніше заклад працював під назвою “Токіо”. Через війну ресторан тривалий час не працює і стоїть закинутий. Для запуску бізнесу знадобиться ремонт.

Будівля має два поверхи загальною площею 848 кв. м, підвальне приміщення площею 276 кв. м, а висота стін варіюється від 3 до 9 метрів.

На прилеглій території можна облаштувати літню терасу, а паркінг поруч вміщує до 20 автівок.

Ціна будівлі становить 999 тисяч доларів, однак власник готовий до торгів.

Фото: OLX; Wikimapia