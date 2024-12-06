Відновлення пошкодженого житла та ремонт доріг: на що ще підуть 14 млрд гривень, виділених на інфраструктуру

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Валерія Гуржий
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У 2025 році на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів інфраструктури Києва спрямують 14 млрд грн.

Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні Київської міської ради.

Відомо, що на капітальні вкладення будуть спрямовані 4 млрд грн, на капітальний ремонт – 10 млрд грн. Також у наступному році кошти направлять, зокрема, на відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок військової агресії та на оновлення житлового фонду, а саме на капітальні ремонти, модернізацію і заміну ліфтів, заходи з безбар’єрності та енергоефективності, облаштування захисних споруд цивільного захисту.

Наступного року продовжуватимуть роботи й на об’єктах шляхової мережі та дорожньо-транспортної інфраструктури. Пріоритетом наступного року залишиться створення безпечних умов навчання та перебування учнів і вихованців у освітніх закладах. Для цього у Програмі передбачили будівництво укриттів у закладах освіти та споруд подвійного призначення.

Окрім цього, наступного року місто продовжить створення та оновлення центрів і закладів соціальної підтримки та реабілітації, модернізацію закладів охорони здоров’я.

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Опубліковано: 06 грудня 2024
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