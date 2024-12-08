У Дарницькому районі встановили 10-метрову ялинку та яскраві фотозони: фото
На площі біля Дарницької адміністрації встановили 10-метрову штучну ялинку та яскраві фотозони.
Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.
Ялинку придбали за позабюджетні кошти до повномасштабного вторгнення.
Також поруч засяяла святкова локація з яскравими фотозонами. Вона функціонуватиме з дотриманням економії електроенергії планово до 10 січня.
Масові заходи, ярмарки та розваги тут не проводитимуться з міркувань безпеки.
Фото: Микола Калашник
Опубліковано: 08 грудня 2024
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