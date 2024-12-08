У Дарницькому районі встановили 10-метрову ялинку та яскраві фотозони: фото

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Наталія Габрух
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На площі біля Дарницької адміністрації встановили 10-метрову штучну ялинку та яскраві фотозони.

Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.

Ялинку придбали за позабюджетні кошти до повномасштабного вторгнення.

Також поруч засяяла святкова локація з яскравими фотозонами. Вона функціонуватиме з дотриманням економії електроенергії планово до 10 січня.

Масові заходи, ярмарки та розваги тут не проводитимуться з міркувань безпеки.

Фото: Микола Калашник

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Опубліковано: 08 грудня 2024
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