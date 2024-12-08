У Дарницькому районі встановили 10-метрову ялинку та яскраві фотозони: фото

На площі біля Дарницької адміністрації встановили 10-метрову штучну ялинку та яскраві фотозони.

Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.

Ялинку придбали за позабюджетні кошти до повномасштабного вторгнення.

Також поруч засяяла святкова локація з яскравими фотозонами. Вона функціонуватиме з дотриманням економії електроенергії планово до 10 січня.

Масові заходи, ярмарки та розваги тут не проводитимуться з міркувань безпеки.

Фото: Микола Калашник