“Укрпошта” випустила марку “Лист Святому Миколаю” та відкрила Різдвяну резиденцію

На Хрещатику, у будівлі Головпоштамту відкрили Різдвяну поштову резиденцію. Також “Укрпошта” випустила святкову марку “Лист Святому Миколаю”.

Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти”.

Під час відкриття Різдвяної поштової резиденції відбулося спецпогашення марки “Лист Святому Миколаю”.

Автором малюнку є український художник-ілюстратор Кость Лавро. На марці зображений хлопчик, який пише листа до Святого Миколая.

Ідеєю для поштового випуску став реальний лист маленького Ігоря. У своєму листі він просив “суперсилу для ЗСУ”, “броню 100 рівня”, “нескінченний запас зброї” та головне — щоб всі українські воїни повернулись живими.

Різдвяна резиденція “Укрпошти” приймає листи дітей на адресу: 01001, Київ-1, вул. Хрещатик, 22. Щоб отримати відповідь, потрібно вказати свою зворотну адресу та зареєструвати лист за посиланням .

Авторам найкреативніших листів “Укрпошта” разом з партнерами обіцяє надіслати подарунки.

Фото: “Укрпошта”