Кафе на березі озера незаконно збудували у Святошинському районі: тепер його знесуть

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Валерія Гуржий
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У Святошинському районі на вулиці Миколи Ушакована на березі озера незаконно збудували кафе. Тепер підприємці мають повернути у комунальну власність земельну ділянку та знести заклад на ній.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Незаконне кафе займає площу 232 кв.метри. При цьому, первинна реєстрація права власності на вказане майно відбулась на підставі рішення Святошинського районного суду міста Києва, яке насправді не ухвалювалось.

Надалі на підставі низки правочинів право власності на цю нерухомість зареєстровано за товариством, яке продовжило використовувати земельну ділянку без належних документів та з порушенням вимог водного та земельного кодексів України.

За рішенням суду приватне підприємство зобов’язали повернути земельну ділянку місту у придатному для використання стані, у тому числі шляхом знесення нежитлової будівлі – кафе та інших споруд.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 09 грудня 2024
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