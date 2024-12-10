Більше 950 МАФів демонтували у Києві восени: дивіться, як це відбувалося
Понад 950 МАФів демонтували у Києві протягом осені. Лідерами з очищенням міського простору стали Деснянський та Подільський райони.
Про це повідомили у КП "Київблагоустрій".
Всього було демонтовано: 554 сезонних МАФів, 65 автолавок та 132 інших видів тимчасових споруд. З них у Десянському районі було демонтовано 167 МАФів, а у Подільському – 130.
Фото: КП "Київблагоустрій"
Опубліковано: 10 грудня 2024
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