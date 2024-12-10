Більше 950 МАФів демонтували у Києві восени: дивіться, як це відбувалося

Понад 950 МАФів демонтували у Києві протягом осені. Лідерами з очищенням міського простору стали Деснянський та Подільський райони.

Про це повідомили у КП "Київблагоустрій".

Всього було демонтовано: 554 сезонних МАФів, 65 автолавок та 132 інших видів тимчасових споруд. З них у Десянському районі було демонтовано 167 МАФів, а у Подільському – 130.

Фото: КП "Київблагоустрій"