Екопарк біля Совських ставків розчистили від сухих та аварійних дерев
Біля Совських ставків проводять благоустрій екопарку.
Про це інформує КО “Київзеленбуд”.
Комунальні служби активно розчищають ділянку від повалених, сухих і аварійних дерев.
Після завершення робіт парк очистять від побутового сміття. З нового року в зеленій зоні встановлять еколавки для відпочинку, урни та великі контейнери для сміття.
Совські ставки розташовані на проспекті Валерія Лобановського, 113 у Голосіївському районі міста Києва. Площа ділянки складає понад 19 га.
Фото: “Київзеленбуд”
Опубліковано: 10 грудня 2024
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