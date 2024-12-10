Екопарк біля Совських ставків розчистили від сухих та аварійних дерев

Біля Совських ставків проводять благоустрій екопарку.

Про це інформує КО “Київзеленбуд”.

Комунальні служби активно розчищають ділянку від повалених, сухих і аварійних дерев.

Після завершення робіт парк очистять від побутового сміття. З нового року в зеленій зоні встановлять еколавки для відпочинку, урни та великі контейнери для сміття.

Совські ставки розташовані на проспекті Валерія Лобановського, 113 у Голосіївському районі міста Києва. Площа ділянки складає понад 19 га.

Фото: “Київзеленбуд”