“Книгарня “Є” відкриває новий культурний простір у Києві: що там буде

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Наталія Габрух
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З 14 грудня запрацює сучасний культурний хаб від “Книгарні “Є” на вулиці Левка Лукʼяненка.

Про це йдеться на офіційній сторінці книгарні у соцмережах.

Дизайн хабу розробило архітектурне бюро Mira Architects. Новий простір охоплюватиме 350 квадратних метрів та поділятиметься на три зони:

  • кавову;
  • дитячу залу;
  • залу для івентів.

Меблі й декор простору створили локальні українські бренди, як-от Wood Mood, KRASKA furniture bureau, BROOX та Gunia. На стінах можна побачити художні розписи й каліграфічні роботи Віти та Віки Лопухіних і Катерини Скороход.

На відкритті 14 грудня у хабі відбудеться воркшоп з ораторської майстерності, розмова Наді Ліри із Юрієм Андруховичем та виступ гурту “Сон Сови”.

Фото: Mira Architects

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Опубліковано: 10 грудня 2024
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