“Книгарня “Є” відкриває новий культурний простір у Києві: що там буде
З 14 грудня запрацює сучасний культурний хаб від “Книгарні “Є” на вулиці Левка Лукʼяненка.
Про це йдеться на офіційній сторінці книгарні у соцмережах.
Дизайн хабу розробило архітектурне бюро Mira Architects. Новий простір охоплюватиме 350 квадратних метрів та поділятиметься на три зони:
- кавову;
- дитячу залу;
- залу для івентів.
Меблі й декор простору створили локальні українські бренди, як-от Wood Mood, KRASKA furniture bureau, BROOX та Gunia. На стінах можна побачити художні розписи й каліграфічні роботи Віти та Віки Лопухіних і Катерини Скороход.
На відкритті 14 грудня у хабі відбудеться воркшоп з ораторської майстерності, розмова Наді Ліри із Юрієм Андруховичем та виступ гурту “Сон Сови”.
Фото: Mira Architects
Опубліковано: 10 грудня 2024
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