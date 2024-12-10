“Книгарня “Є” відкриває новий культурний простір у Києві: що там буде

З 14 грудня запрацює сучасний культурний хаб від “Книгарні “Є” на вулиці Левка Лукʼяненка.

Про це йдеться на офіційній сторінці книгарні у соцмережах.

Дизайн хабу розробило архітектурне бюро Mira Architects. Новий простір охоплюватиме 350 квадратних метрів та поділятиметься на три зони:

кавову;

дитячу залу;

залу для івентів.

Меблі й декор простору створили локальні українські бренди, як-от Wood Mood, KRASKA furniture bureau, BROOX та Gunia. На стінах можна побачити художні розписи й каліграфічні роботи Віти та Віки Лопухіних і Катерини Скороход.

На відкритті 14 грудня у хабі відбудеться воркшоп з ораторської майстерності, розмова Наді Ліри із Юрієм Андруховичем та виступ гурту “Сон Сови”.

Фото: Mira Architects