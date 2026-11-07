TikTok затягує користувачів у «кролячу нору»: ЄС вимагає змінити алгоритм

Європейська комісія попередньо встановила, що алгоритм рекомендацій TikTok може порушувати Закон ЄС про цифрові послуги (DSA). Регулятор вважає, що стрічка «Для вас» затягує користувачів у нескінченний перегляд схожих відео, які можуть негативно впливати на психічне здоров'я, особливо дітей і підлітків.

Цей механізм називають ефектом «кролячої нори». Наприклад, якщо людина переглянула кілька відео про схуднення або невдоволення власною зовнішністю, алгоритм може сприйняти це як зацікавленість і почати пропонувати дедалі більше схожих роликів. Так користувач опиняється в потоці однотипного контенту, навіть якщо той викликає негативні емоції.

Єврокомісія попереджає, що постійний перегляд матеріалів про самотність, пригнічений стан або проблеми зі сприйняттям власного тіла може становити ризик для психічного здоров'я. Особливо це стосується неповнолітніх і вразливих дорослих.

У TikTok є кнопка «Не цікавить», за допомогою якої можна впливати на рекомендації. Однак, за висновками регулятора, навіть після її використання алгоритм може продовжувати показувати схожі відео.

Єврокомісія пропонує TikTok відмовитися від використання тривалості перегляду як сигналу для рекомендацій, більше враховувати побажання користувачів, спростити налаштування стрічки та регулярно перевіряти роботу алгоритму.

TikTok відкинув звинувачення. Представник компанії заявив Euronews, що висновки Єврокомісії є «докорінно неточними» та спотворюють принципи роботи платформи й заходи захисту користувачів.

Наразі йдеться про попередні висновки, а не остаточне рішення. Якщо порушення підтвердять, TikTok може загрожувати штраф до 6% річного світового обороту компанії.

У лютому 2026 року Єврокомісія вже висувала претензії до TikTok через функції, які можуть сприяти залежності від застосунку, зокрема нескінченне прокручування стрічки, автоматичне відтворення відео та сповіщення.