Роберт Паттінсон і Ніколас Голт претендують на роль Джеймса Бонда: актори пройшли кінопроби

Британські актори Роберт Паттінсон і Ніколас Голт пройшли кінопроби на роль агента 007 у новому фільмі про Джеймса Бонда, який зніматиме Дені Вільнев. Студія Amazon MGM поки не оголосила наступника Деніела Крейґа, пише Variety.

Роберт Паттінсон здобув світову популярність завдяки ролі вампіра Едварда Каллена у франшизі «Сутінки». Раніше він зіграв Седріка Діґорі у фільмі «Гаррі Поттер і келих вогню», а 2022 року втілив Брюса Вейна у «Бетмені» Метта Рівза. Також актор знявся у майбутньому фільмі Дені Вільнева «Дюна: Частина третя», тож уже має досвід співпраці з режисером нової бондіани.

Ніколас Голт відомий за роллю Генка Маккоя, також відомого як Звір, у фільмах франшизи «Люди Ікс». У 2025 році він зіграв головного антагоніста Лекса Лютора у «Супермені» Джеймса Ґанна. Серед інших його робіт — горор «Носферату» Роберта Еґґерса, де він виконав роль Томаса Гуттера, та серіал «Велика», у якому зіграв російського імператора Петра III.

Серед інших можливих претендентів на роль Бонда раніше називали Каллума Тернера («Фантастичні звірі»), Джоша О'Коннора («Корона», «Суперники») та Джека Лаудена («Повільні коні»).

Вибір нового Бонда триває після завершення 15-річної роботи Деніела Крейґа у франшизі. Актор зіграв британського шпигуна в п'яти фільмах, останнім із яких став «007: Не час помирати» (2021).

Сценарій 26-го фільму про Джеймса Бонда пише творець «Гострих картузів» Стівен Найт, а продюсерами стали Емі Паскаль і Девід Гейман.

Раніше колишній виконавець ролі Бонда Пірс Броснан підтримав кандидатуру Каллума Тернера, а Ґері Олдмен — свого колегу за «Повільними кіньми» Джека Лаудена. Олдмен припускав, що нового агента 007 вже обрали, однак офіційного оголошення від Amazon MGM досі немає.