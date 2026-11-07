Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Sony випустила сучасну версію навушників із першого касетного плеєра Walkman 1979 року

Ірина Маймур 07 листопада 2026
512

Sony представила дротові навушники MDR-3R, дизайн яких відтворює модель, що постачалася разом із першим касетним плеєром Walkman у 1979 році, повідомляє компанія.

У 1979 році Sony випустила перший портативний касетний плеєр Walkman TPS-L2 з навушниками MDR-3L2. Майже через пів століття компанія повернулася до їхнього дизайну, адаптувавши його для сучасних пристроїв. MDR-3R зберегли легку відкриту конструкцію та характерне тонке оголів'я. У комплекті є змінні поролонові амбушури синього й помаранчевого кольорів, а паковання та інструкцію оформили за зразком оригінальної моделі.

Подобається цей матеріал? Читайте також:
Іноді вони повертаються: касети стали новим вінілом — ось чому
Іноді вони повертаються: касети стали новим вінілом — ось чому

Замість звичного аудіоштекера нові навушники отримали USB-C для підключення до сумісних смартфонів та інших пристроїв. На кабелі розміщені мікрофон і пульт керування відтворенням. Навушники не потребують заряджання чи підключення через Bluetooth.

Прев'ю відео

MDR-3R оснащені 23-міліметровими динамічними випромінювачами — такого самого діаметра, як в оригіналі. За словами Sony, звучання нової моделі наблизили до історичної версії, дещо адаптувавши його до сучасних уподобань.

Окремо компанія представила MDR-3R Stranger Things Edition за мотивами серіалу Netflix «Дивні дива». Їхній дизайн натхнений навушниками Макс Мейфілд та паралельним світом Вивороту. Спеціальна версія отримала червоні й чорні поролонові накладки, вигравіюваний логотип серіалу та тематичне паковання.

Прев'ю відео

У Європі продажі обох моделей заплановані на листопад 2026 року. Стандартні MDR-3R коштуватимуть €59, а Stranger Things Edition — €69.

Зображення: Sony
Мітки
Новини
Читайте також
Роберт Паттінсон і Ніколас Голт претендують на роль Джеймса Бонда: актори пройшли кінопроби Помер Себастьян Леліо — режисер оскароносного фільму «Фантастична жінка» Росія атакувала Київ ракетами та дронами: є поранені, пошкоджено Північний міст Dior звинуватили у використанні ШІ для створення різдвяного мультфільму
Що дивитися: 7 фільмів листопада 04 листопада 2026 Що дивитися: 10 серіалів листопада 03 листопада 2026 Київські замальовки. Випуск 61 01 листопада 2026 Без похмілля у Вегасі: як безалкогольне пиво змінило б культові фільми 31 жовтня 2026 Калюжі червоного: яке вино обрати на Гелловін 30 жовтня 2026 Не тільки Бессарабія: три виноробні з нетипових регіонів України 29 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку