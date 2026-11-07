Sony випустила сучасну версію навушників із першого касетного плеєра Walkman 1979 року

Sony представила дротові навушники MDR-3R, дизайн яких відтворює модель, що постачалася разом із першим касетним плеєром Walkman у 1979 році, повідомляє компанія.

У 1979 році Sony випустила перший портативний касетний плеєр Walkman TPS-L2 з навушниками MDR-3L2. Майже через пів століття компанія повернулася до їхнього дизайну, адаптувавши його для сучасних пристроїв. MDR-3R зберегли легку відкриту конструкцію та характерне тонке оголів'я. У комплекті є змінні поролонові амбушури синього й помаранчевого кольорів, а паковання та інструкцію оформили за зразком оригінальної моделі.

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Замість звичного аудіоштекера нові навушники отримали USB-C для підключення до сумісних смартфонів та інших пристроїв. На кабелі розміщені мікрофон і пульт керування відтворенням. Навушники не потребують заряджання чи підключення через Bluetooth.

MDR-3R оснащені 23-міліметровими динамічними випромінювачами — такого самого діаметра, як в оригіналі. За словами Sony, звучання нової моделі наблизили до історичної версії, дещо адаптувавши його до сучасних уподобань.

Окремо компанія представила MDR-3R Stranger Things Edition за мотивами серіалу Netflix «Дивні дива». Їхній дизайн натхнений навушниками Макс Мейфілд та паралельним світом Вивороту. Спеціальна версія отримала червоні й чорні поролонові накладки, вигравіюваний логотип серіалу та тематичне паковання.

У Європі продажі обох моделей заплановані на листопад 2026 року. Стандартні MDR-3R коштуватимуть €59, а Stranger Things Edition — €69.