Міжнародний рейтинг The 50 Best Restaurants назвав найкращий ресторан 2026 року

4 листопада в столиці Перу Лімі оголосили рейтинг The 50 Best Restaurants 2026, який очолив іспанський Asador Etxebarri. До першої п'ятірки також увійшли ресторани з Бангкока, Копенгагена, Мехіко та Гонконгу.

Церемонія нагородження відбулася в Муніципальному театрі Ліми. Цьогоріч до рейтингу потрапили заклади з 28 країн і територій шести континентів.

Переможець Asador Etxebarri розташований у невеликому селі Ашпе, що належить до муніципалітету Ачондо на півночі Іспанії. Його власник і шеф-кухар Віктор Аргінсоніс розробив власну техніку приготування страв на грилі: він використовує спеціальні пристрої для регулювання висоти решіток над вугіллям і підбирає деревину залежно від продукту. Зокрема, рибу готує на вугіллі з кам'яного дуба, яке надає їй делікатного аромату, а для м'яса використовує деревину виноградної лози з інтенсивнішим ароматом. Ресторан пропонує дегустаційне меню з 14 подач. Торік Asador Etxebarri посів друге місце, а цього року очолив рейтинг.

Другу сходинку посів Gaggan у Бангкоку — ресторан шеф-кухаря Гаггана Ананда, відомий експериментальним підходом до індійської кухні. Третім став Alchemist у Копенгагені, де шеф-кухар Расмус Мунк поєднує гастрономію з театральними елементами та мистецькими інсталяціями.

На четвертому місці опинився Quintonil у Мехіко. Його шеф-кухар Хорхе Вальєхо переосмислює традиційну мексиканську кухню, використовуючи місцеві продукти. П'ятірку замкнув Wing із Гонконгу — ресторан Вікі Ченга, який пропонує сучасну інтерпретацію китайської кухні.

Шосте місце посів The Chairman із Гонконгу, сьоме — Kjolle з Ліми, а восьме — Kadeau з Копенгагена. Останній піднявся на 33 позиції та отримав нагороду за найбільший стрибок у рейтингу. Найвище серед новачків опинився бразильський Tuju із Сан-Паулу — на 16-му місці.

Рейтинг The 50 Best Restaurants формують за результатами голосування міжнародної спільноти з понад 1100 шеф-кухарів, рестораторів, гастрономічних журналістів та інших знавців ресторанної індустрії. Це окрема система оцінювання, не пов'язана з ресторанними зірками Michelin.

Повний список 50 ресторанів можна подивитися на офіційному сайті рейтингу.