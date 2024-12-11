Прокуратура Києва через суд скасувала право власності на вигаданий будинок, створений для захоплення землі

Прокуратура через суд скасувала реєстрацію права власності на вигаданий будинок, завдяки якому його власники планували заволодіти землею.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

“Святошинський районний суд скасував державну реєстрацію права власності на вигаданий житловий будинок, а також державну реєстрацію земельної ділянки у земельному кадастрі, на якій будинок ніби то розташований. Реєстрація була одним з етапів, необхідних для подальшого заволодіння земельною ділянкою, на якій розташована “нерухомість”, — йдеться в повідомленні.

Те, що будинку на цій земельній ділянці не було, в суді довели завдяки супутниковим знімкам. Їх отримали завдяки співпраці із Національним центром управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України.

“Запобігли незаконній передачі комунальної земельної ділянки площею 1000 м² так званому “власнику” уявного будинку”, — зазначили в прокуратурі.

Фото: Київська міська прокуратура