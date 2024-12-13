Національний заповідник “Бабин Яр” внесли до списку об’єктів посиленого захисту ЮНЕСКО

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Ірина Маймур
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Національний заповідник “Бабин Яр” внесли до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Про це повідомили в Міністерстві культури України.

Рішення ухвалили під час 19-го засідання Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. У Міністерстві культури наголосили на важливості забезпечення міжнародно-правової відповідальності за руйнування об’єктів, які перебувають під таким захистом.

“Це крок не лише для збереження культурної спадщини України, а і для підтримки принципів міжнародного права та захисту світової спадщини”, — зазначили у відомстві.

Разом із заповідником “Бабин Яр” під посилений захист внесли Одеський літературний музей.

Нагадаємо, раніше до списку посиленого захисту вже було включено 25 об’єктів культурної спадщини України.

Фото: facebook.com/babynyar.memoriаl

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Опубліковано: 13 грудня 2024
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