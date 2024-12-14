Кияни пропонують створити швидкісний автобусний маршрут на лівому березі — петиція

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Наталія Габрух
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Кияни пропонують створити новий швидкісний автобусний маршрут на лівому березі Дніпра.

Відповідну петицію зареєстровано на сайті Київради.

Автор ініціативи зазначає, що Києву необхідний магістральний маршрут, який би дозволяв швидко пересуватися лівим берегом Дніпра так, як цю функцію для правого берега виконує Оболонсько-Теремківська лінія метро.

Враховуючи це, пропонується запровадити маршрут, який би стартував від перехрестя вулиць Бальзака та Милославської, проходив вулицею Бальзака через проспекти Шухевича-Червоної Калини, вулиці Каштанова, Вершигори, Русанівські Сади, Центрально-Садова, Маланюка, Рачінського, Каховська, Куліша, Шептицького, станцію метро “Лівобережна”, вулиці Р. Окіпної, Русанівська та Дніпровська Набережні і закінчувався поблизу станції метро “Осокорки”.

“Такий маршрут дозволить швидко і без корків добиратися мешканцям лівого берега до станцій міської електрички, метро та між житловими масивами. Маршрут є дуже затребуваним”, — підкреслює автор петиції.

Фото: “Київпастранс”

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Опубліковано: 14 грудня 2024
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